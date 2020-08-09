Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Ağu 2020 - 10:37- Belediyeler G: 09 Ağu 2020 - 10:51

Ankara Büyükşehir tüm birimleriyle teyakkuza geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Başkan Yavaş’ın Başkent’te vaka sayısındaki artış üzerine yayımladığı genelge doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelere servis yapan Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar kent genelinde hijyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgının Başkent’te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı genelge doğrultusunda hijyen tedbirleri artırılırken, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

İLÇELERE HİZMET VEREN ÖTA’LARDA DA YOĞUN DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

EGO’ya ait otobüsler, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş ve Taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’nde ilçelere hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) da dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

Halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Ankara’da çok yoğun önlemler aldık. Bu günden itibaren ÖTA’lar bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi’ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400’ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Çamlıca’daki BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’ne gelerek araçlarını dezenfekte ettiren esnafa yönelik hijyen desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi salgının başladığı ilk günden bu yana araçlarımızda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken, EGO Genel Müdürlüğü de kullanmamız için bizlere maske temini sağlamaktadır. İlk günden bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

Hijyen önlemleri nedeniyle vatandaşların güven içinde araçlarına bindiğine dikkat çeken Bülent Özkahraman, “Salgının başladığı günden bu yana araçlarımız Büyükşehir tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu sayede vatandaşlarımız güvenle ve gönül rahatlığı ile araçlarımıza biniyor. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” derken, Erdal Çınar da, “Araçlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bizlere her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da bisiklet tutkunlarına Büyükşehir parkları ev sahipliği yapıyor mask
Ankara'da bisiklet tutkunlarına Büyükşehir parkları ev sahipliği yapıyor
Çankaya Belediyesi krizi fırsata çevirdi - Ankara mask
Çankaya Belediyesi krizi fırsata çevirdi - Ankara
Keçiören Belediyesi'nden gençlere tercih desteği... - Ankara mask
Keçiören Belediyesi'nden gençlere tercih desteği... - Ankara
Yenimahalle Belediyesi’nden gençlere tercih desteği - Ankara mask
Yenimahalle Belediyesi’nden gençlere tercih desteği - Ankara
Keçiören’de Azerin Konseriyle Azerbaycan Gecesi Yaşandı - Ankara mask
Keçiören’de Azerin Konseriyle Azerbaycan Gecesi Yaşandı - Ankara
Derme Çatma Kulübeden Yepyeni Bir Hayata mask
Derme Çatma Kulübeden Yepyeni Bir Hayata
Çankaya Belediyesi'nin COVID-19 eylem planı hazır mask
Çankaya Belediyesi'nin COVID-19 eylem planı hazır
Ankara'da kuruyan ağaçların gizemi çözüldü mask
Ankara'da kuruyan ağaçların gizemi çözüldü
Mamak'ta Havuz Çocukların Ayağına Geliyor - Ankara mask
Mamak'ta Havuz Çocukların Ayağına Geliyor - Ankara
Ankara'da elektrik hattı yenileme çalışmaları başlıyor mask
Ankara'da elektrik hattı yenileme çalışmaları başlıyor

09 Ağu 2020 - 10:37 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Santur Konseri Büyüledi - Ankara mask
Santur Konseri Büyüledi - Ankara
Yenimahalle Belediyesi’nden gençlere tercih desteği - Ankara mask
Yenimahalle Belediyesi’nden gençlere tercih desteği - Ankara
Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddiaları mask
Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddiaları
Keçiören’de Azerin Konseriyle Azerbaycan Gecesi Yaşandı - Ankara mask
Keçiören’de Azerin Konseriyle Azerbaycan Gecesi Yaşandı - Ankara
Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı mask
Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı
Ankara'lı Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni Başkentte aynı karakolda mask
Ankara'lı Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni Başkentte aynı karakolda
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pursaklar'da Koronavirüs Uyarısı - Ankara mask
Pursaklar'da Koronavirüs Uyarısı - Ankara
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü mask
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü
Bakanlıktan yeni genelge... Cumartesi ve pazar gününe dikkat! mask
Bakanlıktan yeni genelge... Cumartesi ve pazar gününe dikkat!
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü mask
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Jandarma devrede! Oğlu, gelini ve iki torunuyla denize giren kadın... mask
Jandarma devrede! Oğlu, gelini ve iki torunuyla denize giren kadın...
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Soylu açıkladı mask
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Soylu açıkladı

GALERİ

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu mask
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Cezaevinden izinli çıktı, cinayet işledi! - Video Haber mask
Cezaevinden izinli çıktı, cinayet işledi! - Video Haber
Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı... mask
Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı...
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi mask
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, hayatını kaybetti - Video Haber mask
Nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, hayatını kaybetti - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL