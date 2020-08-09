Yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var! Cesedin yakınından çıkanlar ise şok etti!

Kütahya'da ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaralı kişilerin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı.
Güvenlik güçleri, İhsan Özkahya'yı (24) ölü, Bünyamin Şahin'i (18) yaralı halde buldu.
Jandarma, hayatını kaybeden Özkahya'nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa buldu.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Özkahya'nın cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Şahin ve Özkahya'ya yıldırım isabet ettiği belirlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.