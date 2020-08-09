Kanlı hasat kavgası! Baba ve oğul öldü, bir çok yaralı var!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaçalı Mahallesi yakınlarındaki fıstık bahçesinde İ.B, A.B, N.B. ve F.B. ile H.A, M.A.A, İ.A. ve İ.A. arasında hasatla ilgili arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle vurulan H.A. ile oğlu M.A.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tüfeği kullandığı öne sürülen İ.B. gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.