Özel harekat polisi evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni...

Adana'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru evinde ölü bulundu.
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Atlı'dan (38) iki gündür haber alamayan annesi Hatice Atlı, gittiği evde oğlunu hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Eşi ve çocuklarını Konya'daki ailesinin yanına götüren Atlı'nın, iki gün önce Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine geldiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.