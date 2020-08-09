Askeri araç devrildi: 6 yaralı

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.