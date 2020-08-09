Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 gençten biri boğuldu, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kumburun köyü sahilinde denizin kenarında bulunan küçük adacığa fotoğraf çekmek için geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu (19) akıntıya kapıldı.
Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören Kaan Kemal Kaya da (20) Kadıoğlu'nu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra 2 kişinin suda kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda Kadıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Kadıoğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suda kaybolan Kaya'nın bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.