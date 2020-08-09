Karı koca arasında başlayan kavgaya aile bireyleri de karıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da karı koca arasında başlayan tartışmaya, aile bireyleri de katıldı.
Tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.