Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla sahile gelen ve serinlemek için denize giren Musab Dağcı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı Dağcı, ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.