MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı! MHP'li Sadir Durmaz'dan Önemli Açıklamaları

MHP İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlkadım İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Kongrenin yapıldığı alana üyeler maskesiz giremezken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen kongrede MHP İlkadım İlçe Başkanı Özcan Kınalı, tek aday olarak katıldı.

Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı kongrede mevcüt başkan Özcan Kınalı, yeniden MHP İlkadım İlçe Başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın Samsun/İlkadım İlçe Kongresinde Yapmış Olduğu Konuşma ve önemli açıklamalarda bulundu.

Sadir Durmaz yaptığı konuşmada; "Değerli İl Başkanım, Belediye Başkanlarım, İlçe başkanım, Kadın kolları başkanım,Teşkilatımızın kıymetli yöneticileri, Ülkü Ocakları başkanım, Sevgili Samsunlular, İlkadımlılar, Aziz Dava Arkadaşlarım, saygıdeğer Basın Mensupları,

Partimizin İlkadım İlçe kongresinde sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyorum. Şimdiden kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bizleri burada buluşturan Cenab-ı Allah’a hamd ederken, Öncelikle siz değerli ülküdaşlarıma Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin selam ve muhabbetlerini iletmek istiyorum.

Milliyetçi Ülkücü Hareketin değerli temsilcileri,

Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerçekleştireceğimiz 13. Olağan Kongremizin “İLKADIM”ını bugün burada anlam yüklü topraklarda atıyor ve süreci Allah’ın izniyle başlatıyoruz.

“İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak.” şiarıyla 2023’ün lider ülke Türkiye’sini hazırlayacak ve 21. asrı Türk asrı yapacak olan Büyük Kurultayımızın ilk adımını buradan atmamız, derin anlamlar ihtiva eden bir başlangıçtır.

Muhterem Dava arkadaşlarım,

Biliyorsunuz ki kurultaylar; Türk töresinin bir parçasıdır.

Bir araya gelmek, dertleşmek, birbirimizi dinlemek bir anlamda da inancımızı tazelemek demektir. Bu nedenle değerlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin de kurultayları sıradan bir organizasyon olmayıp, içinde nice değeri barındıran anlamlı toplantılardır.

Her kurultayımız manâ yüklüdür.

Her kurultayımız, fitnenin kurutulduğu, Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, Ülkücü iradenin tecelli ettiği kutlu bir buluşmadır.

Saygıdeğer ülküdaşlarım,

Ağustos ayındayız…Ağustos ayı; Türk tarihi açısından zaferler ayıdır. Anadolu’nun kapılarının Malazgirt ile açıldığında tarih 26 Ağustos 1071’di.

Erzurum Kongresi bu ayda yapıldı, Sakarya Meydanındaki kahramanlık bu ayda yazıldı, Bir de tarihimizde kutlu adımlar vardır; Alparslan’ın Anadolu’ya attığı adım gibi mühür vuran, Fatih’in İstanbul’a attığı adım gibi müjdeyi muştulayan… Çağ açıp, çağ kapayan…

İşte bu kutlu adımlardan biri de 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı İLK ADIM’dır. Milli bilinci hareketlendiren Mustafa Kemal Paşa, burada, Samsun’da aziz Türk Milleti’nin istiklal ateşini tutuşturdu.

Atatürk, attığı İLK ADIM’la memleketin “Kurtuluş Yolu”nu aydınlatmış oldu. Türk Milleti, dört bir yanını sarmış düşman işgaline karşı “Tütün İskelesi”nden atılan İLK ADIM’a tutundu.

Bu sebeple;

İLKADIM, dönüm noktasıdır.

İLKADIM, bağımsızlığın simgesidir.

İLKADIM, karanlığı aydınlatan ışığın doğduğu yerdir.

İLKADIM, istiklale atılmış ilk adım, istikbale açılmış ilk kapıdır.

Bugün burada tarih yazan ecdadın huzurundayız.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin dediği gibi;

“Ötüken’den çıkışla İlkadım’dan yürüyüş; aynı kader çizgisinin iki farklı noktası, aynı tarih istikametinin birbirini tamamlayan iki ayrı dilimidir.”

Samsun şuuru; kurtuluşun ümidi, yeni bir başlangıcın sırrı, yeniden şahlanışın ilanı olarak Anadolu’nun bir ucundan diğer ucuna kahramanlığı müjdelemiştir.

Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13. Olağan Kurultay sürecinin ilk kongresini, Zaferler ayı olan Ağustos’ta, Milli Mücadelenin başlangıç şehri Samsun’da, İstiklale atılan “İLKADIM”da yapması, partimizin tarihi misyonunu ve istikbale sahip çıkma amacını ihtiva etmektedir.

Ağustos kutlu bir aydır.

Samsun kurtuluşun yoludur,

Yeni yüzyılda yine Samsun’dayız,

Bu itibarla kongrelerimizin ilkini derin bir anlam ve muhteviyatı haiz bu kutlu yerden, İlkadım ilçemizden başlatıyoruz.

Hayırlı olsun, Kutlu Olsun!

Bu vesileyle coğrafyayı şehit kanlarıyla vatan kılan aziz ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kıymetli ülküdaşlarım, Gururla ifade ediyoruz ki, Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı Türkçe okuyuşuyla, çağı Türk-İslam ülküsü kavrayışıyla, sürekli yenilenerek ve kendini gözden geçirerek ayakta kalmayı başarmış, yarım asrı geride bırakmış Türk Siyasetinin çınarı olmuş bir partidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, siyasetini öncelikle Allah’ın rızası için yapar, vatanın faydasına kafa yorar.

Sayın Genel Başkanımız bunu “Önce ülkem ve milletim sonra partim” diyerek özetlemiştir. “Benim aklım hep Türkiye’dir” diyerek zihinlerimize kazımıştır.

Bu nedenle partimiz 13. Kurultayımızın sloganını da “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” olarak belirlemiş, “Kazanan Türkiye olacak” demiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, kuruluş ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliğinin ve Türk milletinin dirliğinin teminatıdır.

Biz Milliyetçi Ülkücü hareket olarak, sorun üreten değil, sorun çözen bir anlayışla siyaset yapıyoruz.

Geçmişten bugüne de siyasi kriz anlarında hep düğümü çözen, krizlerin büyümesini önleyen MHP olmuştur.

Kimse, Milliyetçi Hareket Partisi’ni, milli üniter devlet yapımıza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize hasım çevrelerle yan yana görmemiştir, göremeyecektir. Herkes siyasetini, açık ve şeffaf bir şekilde milletimizden saklamadan yapmalıdır.

Kurtuluşun ilk adımını atan Büyük Atatürk’ü kendilerine kalkan yapıp, öte yandan bölücülerle iş tutanları ve kol kola siyaset yapanları aziz milletimiz gayet iyi bilmekte ve görmektedir.

Milletimizin değerlerinden o kadar uzaklar ki; Ayasofya’nın ibadete açılması bunları adeta rahatsız etmiş, Yunan siyasetçilerle aynı paralele düşürmüştür.

Bunlar Libya’da Hafter’ci, Suriye’de Esad’cı, Pensilvanya’da FETÖ’cü, Kandil’de PKK’lı olmuş, bir kere bile Türk Milleti’nin ve devletinin yanında olamamışlardır. YPG’ye terör örgütü diyemeyenler ile sırtını YPG’ye dayayanlar yan yana gelmiştir.

“Ne işimiz var Suriye’de?” diyenler, dünyanın öbür ucundan burnumuzun dibine gelip, Misak-ı Milli sınırlarımızın içinde hesap yapanlara “ne işleri var” diye soramamıştır.

Bunlar, güney sınırlarımızın uzunluğunu bilmedikleri gibi, gönül coğrafyamızın da sınırlarını bilemezler. Sadece Suriye ile 911 km sınırımız olduğunu düşünemezler. Bunlar, bozuk bant gibi tekrar ettikleri birkaç cümle ile “Cumhur İttifakı”nı hedef almakla vakit geçirirler.

Bu arada, ekonomi kötüye gitsin diye adeta el ovuşturmaları da gözlerden kaçmamaktadır.

Değerli Arkadaşlar; Geçmişin hataları, bugünün doğrularına pranga yapılamaz. Geçmişe takılı kalanlar, bugünü ve geleceği kurgulayamaz. Onlar ne derse desin, “CUMHUR İTTİFAKI” ülkemiz üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozmaya devam edecektir.

Çünkü bu ittifak siyasi hesaplarla kurulmamıştır.

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar, yaşadığı olaylar, atlattığı badireler “CUMHUR İTTİFAKI”nı doğal bir sonuç olarak ortaya çıkarmıştır.

“CUMHUR İTTİFAKI”nın kurucusu aziz Türk Milletidir.

7 Ağustos Yeni Kapı ruhu ile oluşan bu birliktelik, özünde vatan ve millet sevgisini barındırmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi kadroları “CUMHUR İTTİFAKI”nın sadece seçim birlikteliğinden oluşmadığının, çıkar merkezli kurulmadığının bilincindedir ve bu konuda hassastır.

Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi;“Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, dirilen coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının zafer nişanesidir.”

Bu nedenle “CUMHUR İTTİFAKI”, Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozmaya; düşman ağzı ile siyaset yapanlara aldırmadan yoluna devam edecektir.

Sözlerime burada son verirken, İLKADIM ilçe kongremizin vatanımıza, milletimize ve Türk’ün şanlı bayrağına selam durmanın hayalini kuran tüm coğrafyalara hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle kurucu genel başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve Ülkücü Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Kongremizi düzenleyen teşkilat mensuplarımıza ve burayı şereflendiren değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene! "

Durmaz, ilçe başkanı seçilen Özcan Kınalı'yı tebrik etti.

Yaklaşık 400 delegenin oy kullandığı kongreye; çevre illerden il başkanları ve belediye başkanları da katılım sağladı.

GENELGEYE TAM UYULDU

Kongre, MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın tarafından Türkiye genelindeki İl ve İlçe başkanlıklarına gönderilen genelgeye tamamen uyularak gerçekleştirildi.

MHP'de Büyük Kurultay ise 14 Mart 2021' de gerçekleştirilecek.