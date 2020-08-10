Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Adova Sitesi önünden dün denize giren Suriye uyruklu İbrahim İbrahim (22) akıntıya kapıldı.
İbrahim'in suda gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Sahil güvenlik ekiplerince dün ara verilen ve sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları sonucu İbrahim'in cansız bedeni, suda kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisindeki balıkçı barınağı yakınında bulundu.
Gencin cesedi otopsi için Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.