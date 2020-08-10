Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muhammet Er (28) yönetimindeki 07 ACG 41 plakalı otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Sadi Çalışkan (58) idaresindeki 07 BMK 80 plakalı minibüsle çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Çalışkan'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Er, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalışkan'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.