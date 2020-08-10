Şehit polis Osman Gül'ün cenazesi memleketine getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül'ün (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit Gül'ün cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

Vali ve beraberindekiler, baba Mehmet Ali Gül ile anne Cennet Gül'e başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.