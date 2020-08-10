Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, operatör doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."