Ankara'da taksiler artık daha güvenli

Koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi bu önlemlere taksiler için bir yenisini daha ekledi. Başkent’te hem taksi sürücülerini hem de vatandaşları virüsten korumak amacıyla başlatılan ücretsiz şeffaf panel uygulamasından yararlanmak için https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid linki üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Şeffaf panel üzerinde görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi ile yazılı araç plakası da yer alıyor.

Ankara’da Covid-19 salgının başladığı günden bugüne kadar esnaf ve vatandaşların sağlığını gözeten hijyen çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi bu önlemleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrası kent genelinde hizmet veren taksiciler için şeffaf panel uygulaması başlatıldı.

HEM SÜRÜCÜLER HEM DE MÜŞTERİLERİN SAĞLIĞI ÖNCELİK

Hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması için şeffaf panel uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirlerini bir üst seviyeye taşıyarak taksici esnafına bu uygulamayla ücretsiz destek sağlayacak.

Başkent’teki tüm taksicilere sms yoluyla bilgilendirme yapılırken, bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, “https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid” adresi üzerinden form doldurarak yararlanabilecek. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere “Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır’’ yazılı yapıştırmalar (sticker) da yerleştirilecek.

ŞEFFAF PANEL UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı şeffaf panel uygulamasına takici esnafı yoğun ilgi gösterirken, vatandaşların ve taksici esnafının sağlığı için şeffaf panel uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, şöyle konuştu:

“Vatandaşların ve taksici esnafının sağlığı için koronavirüsle mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla şeffaf panel uygulamasına başlıyoruz. Bütün taksici esnafına mesaj gönderildi. Mesajlarındaki kodlarla birlikte arzu eden taksici esnafımız bu hizmetten başvuru yaptıktan sonra yararlanabilecek. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye’de ilk olarak biz yapıyoruz. Şu ana kadar 500’e yakın başvuru oldu.”

Büyükşehir Belediyesinin yapıştırmalarını gören vatandaşların gönül rahatlığıyla taksilere binebileceğini belirten Çalışkan, görme engelli vatandaşlar için de şeffaf panel üzerinde Braille alfabesi ile araç plakasının yazılı olarak bulunacağını söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Mart ayında başlayan salgın sonrası Başkent’te alınan önlemlerle esnafa yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden taksici esnafı ve vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Remzi Erdem (Botanik Taksi esnafı): “Şeffaf panel uygulamasının başlatılmasından dolayı oldukça mutluyuz. Yolcularımız ve bizler daha güvenli bir yolculuk yapacağız. Hizmetlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şükranlarımızı sunuyoruz.”

İşinden dolayı sık sık taksilerle yolculuk yaptığını belirten Berat Öğüt adlı vatandaş ise, “Eskiden taksilere binerken tedirgin oluyorduk. Başlatılan yeni uygulama ile artık daha güvenli binebiliyoruz. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” dedi.