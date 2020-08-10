Beton mikseriyle çöp kamyonu çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikseriyle çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Aybastı-Fatsa kara yolunda Zeki Kandır yönetimindeki 52 K 4530 plakalı beton mikseri ile Hakan Kışan'ın kullandığı 52 AAU 433 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Göksel Bayrak ile Ramazan Dikenci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.