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10 Ağu 2020 - 15:36- Siyaset G: 10 Ağu 2020 - 15:46

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.
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10 Ağu 2020 - 15:36 AA Ankara- Siyaset

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