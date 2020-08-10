Akrabalar arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1'i ağır 10 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Çiftepınar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi önünde akraba iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla ve sopa darbeleriyle 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.