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10 Ağu 2020 - 15:56- Asayiş G: 10 Ağu 2020 - 16:06

Akrabalar arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1'i ağır 10 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Çiftepınar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi önünde akraba iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ve sopa darbeleriyle 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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10 Ağu 2020 - 15:56 AA - Asayiş

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