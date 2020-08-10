Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Emre Gönlüşen için Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor camiasından isimler katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Gönlüşen'in naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi.
Cenazede bazı taraftarlar tarafından Gönlüşen'in tabutunun üzerine Adanaspor forması ve atkısı konuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.