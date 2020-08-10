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10 Ağu 2020 - 16:10- Spor G: 10 Ağu 2020 - 16:11

Emre Gönlüşen'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi

Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Emre Gönlüşen için Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor camiasından isimler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Gönlüşen'in naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi.

Cenazede bazı taraftarlar tarafından Gönlüşen'in tabutunun üzerine Adanaspor forması ve atkısı konuldu.

10 Ağu 2020 - 16:10 AA Adana- Spor

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