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10 Ağu 2020 - 16:23- Yaşam G: 10 Ağu 2020 - 16:24

2 yaşındaki Ali Asaf, Kovid-19'a yakalanan babaannesiyle camdan hasret giderdi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine evinde izole olan babaanne, gurbetten gelen torunuyla camın arkasından hasret giderdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine evinde izole olan babaanne, gurbetten gelen torunuyla camın arkasından hasret giderdi.

İlçeye bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ın (47) yaklaşık bir hafta önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sağlık sorunu olmayan Kaymak'ın, doktor tavsiyesiyle kendisini evinde izole etmesine karar verildi.

Bu süreçte Kaymak'ın Ankara'da yaşayan oğlu Doğan Kaymak, tatil için memleketine geldi. Evinden çıkamayan Nuray Kaymak, 2 yaşındaki torunu Ali Asaf ile camın ardından hasret giderdi.

Doğan Kaymak'ın bu anlara dair kaydederek sosyal medyada yayımladığı görüntüler, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Doğan Kaymak, AA muhabirine, annesinin bir süre önce koronavirüse yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendisinin sağlık durumu gayet iyi. Ancak bulaşıcı olduğu için maalesef kendisinden uzak durmak zorundayız. 14 günlük sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Evde odalarımızı ayırdık. Oğlum ise babaannesi ile şimdilik camdan hasret gideriyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız."

10 Ağu 2020 - 16:23 AA Ordu- Yaşam

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