10 Ağu 2020 - 16:42- Asayiş

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Amca Yahya Yanak: "Mertcan 6 yaşında lösemiye yakalandı ve hastalığı yendi. Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz"