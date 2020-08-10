Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da dün girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve dün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de havadan genci aradı. Arama çalışmaları, dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabildi.
Kaybolan gencin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor.
Amca Yahya Yanak, gazetecilere, yeğeni Mertcan'ın 6 yaşında lösemiye yakalandığını ve hastalığı yendiğini belirterek, "Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.