Atyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı!

Kilis'te altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin D. göçük altında kaldı.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Hüseyin D, 112 Acil Servis ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.