ORC'nin Büyük Seçim Anketi Yayınlandı! MHP'den Beklenen Süpriz...

ORC Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son seçim anketinde MHP'nin oy oranı uzun aradan sonra yüzde 14.1 çıktı. HDP ve İYİ Parti'nin ise baraj altında kalması dikkat çekti.

'Erken seçim' tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ORC'nin son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

Katılımcılara, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen son seçim araştırmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmada çıkan sonuçlar çok konuşulacak. Uzun zamandır ilk kez bir ankette HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kaldığı görülen MHP ise ORC'nin anketinde 14.1 olarak görülüyor.

İşte ORC anketinden çıkan sonuçlar:

AK Parti, her zamanki pozisyonunu koruyarak yüzde 36.6 ile yine birinci parti.

CHP, yüzde 25.9 ile her zamanki oy oranını korudu.

Son anketlerde baraj altında kaldığı görülen MHP, sürpriz bir sonuçla yüzde 14.1 çıktı.

Son zamanlarda yapılan anketlerde ilk defa baraj altında kaldığı görülen HDP, yüzde 9.6 olarak çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'evine dön' dediği Meral Akşener'in İYİ Parti'si de uzun zaman sonra ilk kez yüzde 8.1 çıktı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Parti'si: Yüzde 1.6

Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yaptığı Saadet Parti'si: Yüzde 0.8