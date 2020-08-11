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11 Ağu 2020 - 14:52- Siyaset G: 11 Ağu 2020 - 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Elif Duman
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.
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11 Ağu 2020 - 14:52 AA Ankara- Siyaset

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