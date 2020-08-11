Erbil'de terör örgütü PKK ateş açtı: 1 çoban ağır yaralı

Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateşte 1 çobanın ağır yaralandığı belirtildi.
Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin resmi internet sitesine konuşan Erbil'in Soran İlçesi Kaymakamı Kurmanç İzzet, PKK'nın, sınır güvenliğini sağlamak ve köylüleri korumak için Sidekan beldesi yakınlarında kontrol noktası kurmak isteyen Irak sınır muhafızlarına ateş açtığını ifade etti.
İzzet, sınır muhafızlarının kontrol noktası kurmasına engel olmak isteyen PKK'nın açtığı ateş sonucu Menaf Abdullah adlı çobanın ağır yaralandığını söyledi.
Kaymakam İzzet, sınır bölgelerinde kurulan kontrol noktalarının muhafızlar ve Peşmerge güçlerince korunduğunu kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.