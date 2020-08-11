Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Ağu 2020 - 14:54- Dünya G: 11 Ağu 2020 - 14:55

Erbil'de terör örgütü PKK ateş açtı: 1 çoban ağır yaralı

Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateşte 1 çobanın ağır yaralandığı belirtildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateşte 1 çobanın ağır yaralandığı belirtildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin resmi internet sitesine konuşan Erbil'in Soran İlçesi Kaymakamı Kurmanç İzzet, PKK'nın, sınır güvenliğini sağlamak ve köylüleri korumak için Sidekan beldesi yakınlarında kontrol noktası kurmak isteyen Irak sınır muhafızlarına ateş açtığını ifade etti.

İzzet, sınır muhafızlarının kontrol noktası kurmasına engel olmak isteyen PKK'nın açtığı ateş sonucu Menaf Abdullah adlı çobanın ağır yaralandığını söyledi.

Kaymakam İzzet, sınır bölgelerinde kurulan kontrol noktalarının muhafızlar ve Peşmerge güçlerince korunduğunu kaydetti.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası atarak yangın çıkardı! mask
İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası atarak yangın çıkardı!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 738 bin 965 kişi yaşamını yitirdi... mask
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 738 bin 965 kişi yaşamını yitirdi...
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Bir şüpheli vuruldu: Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı! mask
Bir şüpheli vuruldu: Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı!
Son Dakika! Bir bakan daha istifa etti mask
Son Dakika! Bir bakan daha istifa etti
Büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti! mask
Büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti!
Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların gizlediğine" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı mask
Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların gizlediğine" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama : "Bu seçim en zorlarından biri" mask
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama : "Bu seçim en zorlarından biri"
Flaş Flaş Flaş! Bakandan şok istifa! ''Beklentileri karşılayamadık'' dedi ve istifa etti! mask
Flaş Flaş Flaş! Bakandan şok istifa! ''Beklentileri karşılayamadık'' dedi ve istifa etti!
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü! mask
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!

11 Ağu 2020 - 14:54 AA İstanbul- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Bir şüpheli vuruldu: Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı! mask
Bir şüpheli vuruldu: Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı!
Son Dakika! Bir bakan daha istifa etti mask
Son Dakika! Bir bakan daha istifa etti
Büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti! mask
Büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti!
Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların gizlediğine" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı mask
Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların gizlediğine" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama : "Bu seçim en zorlarından biri" mask
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama : "Bu seçim en zorlarından biri"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü! mask
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü mask
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü mask
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü

GALERİ

Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber mask
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü mask
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı mask
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı
Cenazeleri, ailelerine teslim edildi - Video Haber mask
Cenazeleri, ailelerine teslim edildi - Video Haber
Arazide yaralanan kişi ambulans helikopterle alınamayınca... - Video Haber mask
Arazide yaralanan kişi ambulans helikopterle alınamayınca... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL