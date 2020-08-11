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11 Ağu 2020 - 15:00- Spor G: 11 Ağu 2020 - 15:01

Genç voleybolcular Ankara'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

İtalya’nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İtalya’nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 sporcunun katılımıyla gerçekleşen kamp çalışmaları başantrenör Ali Yılmaz yönetiminde Ankara'da devam ediyor.

Öte yandan 1-10 Ekim tarihlerinde Karadağ’da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarışacak 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın da kamp çalışmaları Ankara’da başladı.
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11 Ağu 2020 - 15:00 AA Ankara- Spor

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