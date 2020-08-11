Baba ve 7 yaşındaki oğlu feci şekilde can verdi!

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
İki gün önce odun yüklü traktörün devrildiği kazada yaralanan Halil Acar, Isparta'daki özel hastanede, oğlu Musa Berk (7) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Acar'ın eşi Tülay (48) ile kızı Canan Acar'ın (26) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Halil Acar'ın (53) kullandığı odun yüklü traktör, 9 Ağustos'ta merkeze bağlı Büğdüz köyü yakınlarında devrilmişti. Kazada sürücü Acar ile traktördeki Tülay (48), Canan (26) ve Musa Berk Acar yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.