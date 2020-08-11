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11 Ağu 2020 - 15:47- Asayiş G: 11 Ağu 2020 - 15:56

Kardeşini tinerle yakmıştı! O cani yakalandı

Beyoğlu'nda kardeşi Serkan D'nin (24) üzerine tiner dökerek yaktığı öne sürülen ağabey Hanifi D. (25) gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beyoğlu'nda kardeşi Serkan D'nin (24) üzerine tiner dökerek yaktığı öne sürülen ağabey Hanifi D. (25) gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 17.45 sıralarında Beyoğlu Talimhane Sokak üzerinde Serkan D'nin yanmış halde yaralı bulunması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yürüttüğü çalışmada olayı Serkan D'nin ağabeyi Hanifi D'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli Hanifi D. gözaltına alındı.

Yaralı Serkan D'nin uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, yaralama, kapkaç ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan emniyette 8 suç kaydının, şüpheli Hanifi D'nin ise yangına sebebiyet verme, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama ve kapkaç suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Yaralı Serkan D'nin Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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11 Ağu 2020 - 15:47 AA İstanbul- Asayiş

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