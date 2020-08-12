Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Ağustos 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan, avro 8,4490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2060 liradan alınan dolar, 7,2080 liradan satılıyor. 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.