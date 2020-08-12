Kayseri'de kardeş cinayeti!

Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedai ile Rüstem Yıldız kardeşler arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rüstem Yıldız, ağabeyi Fedai Yıldız'a pompalı tüfekle ateş etti.
Ağabey Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Yıldız ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Fedai Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.