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12 Ağu 2020 - 09:30- Asayiş G: 12 Ağu 2020 - 09:41

Kayseri'de kardeş cinayeti!

Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedai ile Rüstem Yıldız kardeşler arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rüstem Yıldız, ağabeyi Fedai Yıldız'a pompalı tüfekle ateş etti.

Ağabey Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Yıldız ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fedai Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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12 Ağu 2020 - 09:30 AA Kayseri- Asayiş

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