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12 Ağu 2020 - 09:43- Sağlık G: 12 Ağu 2020 - 09:46

Dikkat! Keto diyeti yaparken ağzınızın tadı kaçmasın

Keto Diyetini takip eden birçok insan,“ Keto Nefesi” denilen istenmeyen belirti yaşayabilir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keto Diyetini takip eden birçok insan,“ Keto Nefesi” denilen istenmeyen belirti yaşayabilir. Yani nefesinizde hoş olmayan bir meyve kokusu olabilir. Diyet yaparken genel ağız sağlığınızı korumak ve temiz bir nefese sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki ip uçlarını rehber alabilirsiniz.

Gün boyu nemlendirin

Keto diyeti doğru uygulandığında kilo kaybetmenizi sağlar. Çünkü bu diyet karbonhidratlardan kaçınmakla ilgilidir. Karbonhidrat alımı önemli ölçüde azaldığında vücut Ketosis adı verilen bir duruma girer ve bu da vücudun depolanmış yağları yakmasına ve keton üretmesine neden olur. Ketonlar yakıt olarak kullanılmaya başlar. Bu durum zararsız ancak istenmeyen “Keto Nefesini” tetikleyebilir.

Eğer yeterli miktarda su tüketmezseniz bu durum dehidratasyona sebep olabilir. Dehidratasyon ağız kuruluğunu tetikleyen bir durumdur. Kuru ağız 'Keto Nefesine' zemin hazırlar. Bu durumu azaltmak için diyetin tüm aşamalarında ve özellikle ilk aşamada daha fazla su içmeniz önerilir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, keto diyeti yapanlar için şu uyarılarda bulundu.

Ağız hijyenine daha fazla dikkat edin

Ağzınızda kötü bir tada sahip olduğunuzu ve nefesinizin meyve kokulu ya da metalik kokulu olduğunu fark ederseniz ağız hijyeninize daha fazla dikkat etmeniz gerekir.

Her öğünden ve atıştırmadan sonra dişlerinizi fırçalayın.

Diş ipi kullanımını alışkanlık haline getirin.

Ağız boşluğunda kuruluğa neden olmadan kötü nefes bakterilerini öldüren, alkolsüz bir gargara kullanın.

Çok fazla su içtiğinizde, ağız hijyenine dikkat ettiğinizde ve bazı proteinleri sağlıklı yağlar ile değiştirdiğinizde Keto Nefesini önleyebilir veya şiddetini azaltabilirsiniz.
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12 Ağu 2020 - 09:43 - Sağlık

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