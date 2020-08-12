Karı koca, feci şekilde can verdi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Baş'ın kullandığı 33 PM 207 plakalı traktör, Yakıkkışlı Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Müşerref Baş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin, tarlaya gitmek için evlerinden çıktıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.