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12 Ağu 2020 - 10:14- Asayiş G: 12 Ağu 2020 - 10:15

Kahreden haber! Otomobilin içinde yanarak can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü.

Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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12 Ağu 2020 - 10:14 AA Denizli- Asayiş

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