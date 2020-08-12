Kahreden haber! Otomobilin içinde yanarak can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü.
Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.