Ankara'da silahlı soygun dehşeti!

Ankara'da bir marketin kasasından silahlı soygunla 500 lira alarak kaçan şüpheli tutuklandı.
Karapürçek Mahallesi 281 Sokak'ta bulunan markete akşam saatlerinde gelen E.Ç, iş yeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip, kasadaki 500 lirayı alarak olay yerine çağırdığı taksiyle kaçtı.
İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Market sahibi İ.C'nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Çankırı Caddesi üzerinde Ulus istikametine giderken elindeki pompalı tüfekle yakaladı. Şüphelinin üzerinde soygunda alarak kaçtığı 500 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.