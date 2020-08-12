Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Burak Ünal idaresindeki 51 AAJ 023 plakalı otomobil, Niğde-Ulukışla karaya yolunun Kavuklu köyü girişinde Halit Günay yönetimindeki 51 LB 502 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.