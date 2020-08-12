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12 Ağu 2020 - 15:47- Asayiş G: 12 Ağu 2020 - 15:56

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Burak Ünal idaresindeki 51 AAJ 023 plakalı otomobil, Niğde-Ulukışla karaya yolunun Kavuklu köyü girişinde Halit Günay yönetimindeki 51 LB 502 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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12 Ağu 2020 - 15:47 AA Niğde- Asayiş

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