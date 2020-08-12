Akrabalar arası alacak verecek meselesi kanlı bitti!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısı'nda çıkan tartışma, kürsü, sopa ve taşların kullandığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.
Bölgeye gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.