İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait Gazze'deki farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi.
Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan da hava saldırısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İsrailli yetkililer, daha önce Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasını hava saldırılarının gerçekçesi olarak duyurmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.