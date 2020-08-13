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13 Ağu 2020 - 09:24- Ekonomi G: 13 Ağu 2020 - 09:25

Serbest piyasada döviz fiyatları - 13 Ağustos 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3310 liradan alınan dolar, 7,3330 liradan satılıyor. 8,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6660 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5980 lira olmuştu.

13 Ağu 2020 - 09:24 AA İstanbul- Ekonomi

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