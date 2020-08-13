Serbest piyasada döviz fiyatları - 13 Ağustos 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3310 liradan alınan dolar, 7,3330 liradan satılıyor. 8,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5980 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.