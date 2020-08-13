Son dakika! Kocaeli'de askerleri taşıyan minübüs kaza yaptı! - Video Haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaralandı.
Görevden dönen jandarma personelini taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs, İlimtepe yolunda rampa aşağı inerken freninin tutmaması üzerine sürücünün manevra yapması sonucu bir otomobile, ardından cami duvarına çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma personeli, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi.
Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.