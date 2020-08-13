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13 Ağu 2020 - 14:14- Asayiş G: 13 Ağu 2020 - 14:21

Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da TEM ve istihbarat ekiplerince, terör örgütü DHKP-C'nin memur yapılanması DMH'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte terör örgütü DHKP-C'nin sözde memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne (DMH) yönelik operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, terör örgütü DHKP-C'nin sözde memur yapılanması DMH'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyde bulunan 8 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılara ait ikametlerde ve örgüte müzahir faaliyetler için kullanıldığı belirlenen "Direnişler Meclisi" olarak adlandırılan adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların organize ettiği faaliyetleri DHKP-C terör örgütünün inisiyatifiyle yaptığı, sahiplenildiği ve örgüte müzahir internet sitelerinde haber konusu olduğu, bu eylemlerle terör örgütünün ve amacının propagandasının yapıldığı tespit edildi.

Yine polisin çalışması sonucu gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerinden zanlıların DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, ayrıca yapılan bu açık alan eylemlerine katılımı artırarak, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.

- Savcının katilini öven paylaşımlar yapmışlar

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaparak, suçu ve suçluyu övme ve sahiplenme ile provokatif paylaşımlarda bulundukları, İstanbul'da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından Mustafa Koçak'ın da katıldığı DHKP-C adına yapılan "Ölüm Orucu" eylemlerine katılanları övücü paylaşım yaptıkları, pankart astıkları ve örgüt söylemlerini kullanarak propaganda yaptıkları belirlendi.

Ayrıca zanlıların, terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından düzenlenen etkinliklere, diğer illerdeki toplantı ve konferanslara katıldıkları, örgütsel buluşmalar ve toplantılar yaptıkları, terör örgütü ile ilişki ve irtibatlı olan birçok kişi ile iletişim içerisinde bulundukları, ölen örgüt mensuplarını sahiplendikleri, emniyet mensuplarını kimliğini açıklamak ve yaymak suretiyle hedef gösterdikleri öğrenildi.

- FETÖ ile iş birliği içindeler

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların, Ankara'da uzun süredir devam eden ve örgüt adına propaganda faaliyetleri yürütülen "Yüksel Eylemleri" adlı eylem ve etkinliklere katıldıkları ve organize ettiklerini belirleyen polis ekipleri, zanlıların, eylemlerini genele yayma amaçlı toplu taşıma ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde ajitasyon çalışması yaptıklarını, diğer örgütleri bu eylemlere katılmaya ve birlikte hareket etmeye çalıştıklarını ve özellikleri FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

Yine polisin çalışması sonucu yakalananların bir kısmının, DHKP-C terör örgütü adına sosyal medyada propaganda, ajitasyon ve paylaşım yaptığı için mahkeme kararı ile bilahare kapatma kararı verilen sosyal medya hesaplarını yönettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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13 Ağu 2020 - 14:14 AA Ankara- Asayiş

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