Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Ağu 2020 - 15:07- Asayiş G: 13 Ağu 2020 - 15:16

Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı mask
Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü! mask
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü!
Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı mask
Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! mask
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!
Sokak kedisini tekmeledi... Savunması şok etti mask
Sokak kedisini tekmeledi... Savunması şok etti
Amasya merkezli 3 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu! mask
Amasya merkezli 3 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu!
FETÖ'nün "sivil imamları" son kez hakim karşısına çıkacak mask
FETÖ'nün "sivil imamları" son kez hakim karşısına çıkacak
77 yaşındaki adam eşine dehşeti yaşattı! mask
77 yaşındaki adam eşine dehşeti yaşattı!
81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! Tam 130 metre... mask
81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! Tam 130 metre...
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk 2 saat sonra hastaneye götürülebildi! mask
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk 2 saat sonra hastaneye götürülebildi!

13 Ağu 2020 - 15:07 AA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Amasya merkezli 3 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu! mask
Amasya merkezli 3 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu!
77 yaşındaki adam eşine dehşeti yaşattı! mask
77 yaşındaki adam eşine dehşeti yaşattı!
81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! Tam 130 metre... mask
81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! Tam 130 metre...
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk 2 saat sonra hastaneye götürülebildi! mask
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk 2 saat sonra hastaneye götürülebildi!
Rüşvet operasyonu! 3’ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı mask
Rüşvet operasyonu! 3’ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı
Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu! Suda bulunan ceset... mask
Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu! Suda bulunan ceset...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım mask
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım

GALERİ

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber mask
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha mask
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Video Haber mask
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Video Haber
Kan donduran olay! Ekipler seferber oldu - Video Haber mask
Kan donduran olay! Ekipler seferber oldu - Video Haber
Bariyere çarpan sürücü araçta sıkıştı! - Video Haber mask
Bariyere çarpan sürücü araçta sıkıştı! - Video Haber
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu mask
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL