Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü!

Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Y.A., Pınar Mahallesi 1282 Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katındaki daireden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.