Feci Kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ethem Yılmaz idaresindeki 20 ABB 696 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Araç, aynı şeritte seyreden Özkan Uysal yönetimindeki 34 LP 2049 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.