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13 Ağu 2020 - 15:29- Asayiş G: 13 Ağu 2020 - 15:30

Feci Kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ethem Yılmaz idaresindeki 20 ABB 696 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Araç, aynı şeritte seyreden Özkan Uysal yönetimindeki 34 LP 2049 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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13 Ağu 2020 - 15:29 AA Muğla- Asayiş

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