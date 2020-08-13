ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Başkanlıkça uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu.
Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:
"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.