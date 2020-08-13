Bahçeli: ''Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır"

Bahçeli: " Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.