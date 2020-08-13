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13 Ağu 2020 - 16:34- Siyaset G: 13 Ağu 2020 - 16:35

Bahçeli: ''Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır"

Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bahçeli: " Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur."
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13 Ağu 2020 - 16:34 AA Ankara- Siyaset

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