Eski koca dehşeti! Cani, iki çocuğunun annesini öldürdü!!!

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.
Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.
Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.
Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.
Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.