Bursa'da 3 kadın gözaltına alındı... 115 bin lira değerinde...

Bursa'da 3 evden 115 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı.
Kent merkezindeki evlerden farklı zamanlarda meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini belirledi.
Zanlılar D.U, G.A. ve Ç.U'yu gözaltına alındı.
Şüphelilerin Bursa'ya hırsızlık için Afyonkarahisar'dan geldiği iddia edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.