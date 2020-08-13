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13 Ağu 2020 - 22:17- Spor

MKE Ankaragücü sezonu açtı

Teknik direktör Fuat Çapa: "Ankara'da beklenti içinde olan bir taraftar grubu var, hatta bir şehir var. İnşallah biz de bu sezon onların beklentilerini cevaplamak için elimizden geleni yapacağız"
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde toplanan başkent ekibi, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı. Sezonun ilk antrenmanı pas çalışmasıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 11 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, "Çok fazla zamanımız yok. Eylül ayını hasarsız atlatırsak güzel bir sezon olacak." dedi.

MKE Ankaragücü'nün başarıya aç bir taraftar grubunun olduğunu kaydeden Çapa, "Ankara'da beklenti içinde olan bir taraftar grubu var, hatta bir şehir var. İnşallah biz de bu sezon onların beklentilerini cevaplamak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çapa, transfer meselesinin yönetimsel bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz elimizdeki mevcut kadroyu değerlendirmek. Dışarıda kiralık olan oyuncularımız döndü. Altyapıdan A takıma alacağımız, yönetimin belirlemiş olduğu arkadaşlar var. Onları gördük, tanıştık. Ona göre kamp kadromuzu belirleyeceğiz. Ondan sonraki süreç artık yönetimin yapacağı hamleler. Biz sezon içinde Ankaragücü'nün nelere ihtiyacı olduğunu gördük, biliyoruz. Hem ilk hem de ikinci devrenin analizini çok net şekilde yaptık. Raporumuzu hazırladık, yönetime sunduk. Ümit ediyorum ki bu süreci kolay bir şekilde atlatır, ona göre de hazırlığımızı yaparız."

13 Ağu 2020 - 22:17 AA Ankara- Spor

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