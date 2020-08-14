Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Ağustos 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.