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14 Ağu 2020 - 09:12- Ekonomi G: 14 Ağu 2020 - 09:13

Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Ağustos 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.

14 Ağu 2020 - 09:12 AA İstanbul- Ekonomi

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