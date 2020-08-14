Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Ağu 2020 - 09:29- Asayiş G: 14 Ağu 2020 - 09:36

Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber mask
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber
Organize suç örgütüne yönelik operasyon! mask
Organize suç örgütüne yönelik operasyon!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri... mask
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri...
Kan donduran olay! Kardeşini öldürmeye çalıştı! - Video Haber mask
Kan donduran olay! Kardeşini öldürmeye çalıştı! - Video Haber
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Bursa'da 3 kadın gözaltına alındı... 115 bin lira değerinde... mask
Bursa'da 3 kadın gözaltına alındı... 115 bin lira değerinde...
Eski koca dehşeti! Cani, iki çocuğunun annesini öldürdü!!! mask
Eski koca dehşeti! Cani, iki çocuğunun annesini öldürdü!!!
Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı mask
Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü! mask
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü!
Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü... mask
Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü...

14 Ağu 2020 - 09:29 AA Gaziantep- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Feci Kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı mask
Feci Kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü! mask
Balkon faciası! 5 yaşındaki çocuk binanın üçüncü katından düştü!
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı mask
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı
3 kardeş birden hayatını kaybetti mask
3 kardeş birden hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonu apartman boşluğuna düştü mask
Hafriyat kamyonu apartman boşluğuna düştü
Sokak kedisini tekmeledi... Savunması şok etti mask
Sokak kedisini tekmeledi... Savunması şok etti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım mask
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım

GALERİ

Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber mask
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber
Kan donduran olay! Kardeşini öldürmeye çalıştı! - Video Haber mask
Kan donduran olay! Kardeşini öldürmeye çalıştı! - Video Haber
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber mask
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor - Video Haber
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha mask
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Video Haber mask
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Video Haber
Kan donduran olay! Ekipler seferber oldu - Video Haber mask
Kan donduran olay! Ekipler seferber oldu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL