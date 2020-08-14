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14 Ağu 2020 - 14:24- Asayiş G: 14 Ağu 2020 - 15:04

17 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Kaza mı, cinayet mi?

Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen 17 yaşındaki D.D, hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen 17 yaşındaki D.D, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki D.D. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili evde bulunan M.K. gözaltına alındı.

Genç kızın 4'üncü kattan biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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14 Ağu 2020 - 14:24 AA Gaziantep- Asayiş

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