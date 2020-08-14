17 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Kaza mı, cinayet mi?

Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen 17 yaşındaki D.D, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki D.D. olduğunu belirledi.
Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili evde bulunan M.K. gözaltına alındı.
Genç kızın 4'üncü kattan biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.